Столичные цены на продукты оказались самыми высокими в Украине

На втором месте после Киева по ценам на питание оказались Донецкая и Закарпатская области, а на третьей строчке находится Херсонщина.

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на председателя Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко.

"Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом", - написал Дорошенко.

Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью. Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

В Киеве самые высокие цены на белый хлеб из муки высшего сорта - 35,9 гривны за килограмм. Для сравнения, средний показатель по Украине - 21,5 гривны.

Черный хлеб стоит в Киеве 24,6 гривны за килограмм при средней цене - 17,9 гривны; килограмм манной крупы - 15,4 гривны, по Украине - 13,6 гривни; яйца - 28,3 гривны за десяток, при среднестатистической - 24,8 гривны; сахар -16,8 гривны за килограмм, в то время как в среднем по Украине - 14,2 гривны.

Сало в Киеве можно купить за 120,9 гривны, тогда как по стране среднестатистическая стоимость - 75,7 гривны.

В Донецкой области самыми высокими являются следующие позиции: куриная тушка - 61,9 гривны за килограмм, для сравнения - средний показатель по всем регионам - 58,3 гривны; вареная колбаса - 100,8 гривны, средняя цена - 92,2 гривны; свекла - 9,2 гривны, по Украине - 8,1 гривны; морковь - 13,3 гривны, по стране - 11,1 гривни; картофель - 8,7 гривны, при среднестатистической - 6,7 гривны.

На Закарпатье дорогими являются такие продукты: пшеничная мука - 12,7 гривны, средняя стоимость - 11,2 гривны; гречка - 21,2 гривны за килограмм, средняя по Украине - 16,6 гривни; мороженая рыба - 80,1 гривны, среднестатистическая - 72,9 гривны; масло подсолнечное - 37,6 гривны за литр, средняя по данным Госстата - 35 гривен; капуста - 9,6 гривны, а по Украине - 7,2 гривны.

На Херсонщине самые дорогие: куриное филе - 109,8 гривны за килограмм, средняя цена в стране - 103,5 гривны; сметана - 64,1 гривны, средняя по официальной статистике - 55,4 гривны; лук - 14 гривен за килограмм, среднеукраинская - 12,9 гривни.

Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Тернопольская область является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавская и Днепропетровская. Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.

Год назад, в ноябре 2017 года, лидером антирейтинга с семью самыми дорогими продуктами была Донецкая область. Там были самые высокие цены на черный хлеб, муку, гречку, масло, сметану, сыр и морковь. Тройка лидеров за год не изменилась: Киев, Донбасс, Закарпатье.

"Необходимо добавить, что жители Донецкой области и Киева имеют самую высокую среднюю заработную плату в стране. Поэтому высокая цена [продукты питания] обусловлена более высоким уровнем платежеспособности", - отметил Дорошенко.