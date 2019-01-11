В Украине могут подорожать овощи и фрукты: названа причина

В "группу риска" продуктов, цена на которые может вырасти на выходных, попадают овощи, в частности, картошка, морковь, свекла, все виды капусты и лука, украинские помидоры, зелень - петрушка, укроп, шпинат, все салаты, а также грибы, яблоки и груши.

В Украине в ближайшие выходные 12-13 января из-за непогоды могут подорожать овощи и фрукты, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"На будущих выходных стоит ожидать ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов. Никаких теорий заговора - только погода. Мы уже наблюдали это в прошлом году, когда температура резко снизилась, а дороги засыпало снегом. Из-за невозможности доставить продукты вовремя уже сейчас происходят ценовые скачки. Так, картошка в конце декабря стоила в Киеве от 7-8 грн за килограмм. Сейчас килограмм уже стартует от 10 грн, а иногда доходит до 20 грн. И хотя прогнозы Ассоциации поставщиков торговых сетей предусматривали рост ее стоимости, но этот скачек больше связан с тем, что часть людей и хозяйств не хочет продавать ее, чтобы не испортить, а другие не могут вовремя довезти из-за сложных погодных условий, особенно в сельской местности", - написал Дорошенко.

Эксперт отметил, что в "группу риска" продуктов, цена на которые может сильно вырасти на выходных, попадают овощи, в частности, картошка, морковь, свекла, все виды капусты и лука, украинские помидоры, зелень - петрушка, укроп, шпинат, все салаты, а также грибы, яблоки и груши.

По словам Дорошенко, в первую очередь дефицит может возникнуть на рынках, но может "зацепить" и отдельные магазины, особенно в регионах, где прогнозируется ухудшение погоды, а именно в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

"Также морозы будут влиять и на ценообразование в более значительной перспективе. Затраты на тепло будут закладываться в себестоимость продукции, что будет понемногу повышать стоимость продукции хорошего качества", - подчеркнул Дорошенко.

В то же время, добавил он, на рынке появится большое количество овощей и фруктов, которые пострадали от низкой температуры или быстро портятся. По словам эксперта, их стоимость будет умеренно невысокой, но соответствовать качеству.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.