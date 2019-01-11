Турция продлила квоты на импорт скота и мяса из Украины

Квоты предусматривают беспошлинный импорт Турцией живого рогатого скота, живых коз и овец, а также свежего и охлажденного мяса из Украины.

Турция продлила квоты на импорт из Украины крупного рогатого скота, коз и овец, а также мясной продукции с нулевыми таможенными ставками до конца 2019 года, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибиха на своей странице в Twitter.

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"Призываем отечественных производителей воспользоваться решением турецкой стороны о продолжении до 31.12.19 года действия квоты импорта живых животных и мяса с нулевыми ставками для выхода и закрепления на рынке Турецкой Республики третих стран", - написал Сибиха.

Согласно документу, опубликованному Сибихой, тарифные квоты предусматривают импорт с нулевыми таможенными ставками 500 тысяч голов живого крупного рогатого скота, 475 тысяч голов живых овец и коз, 75 тысяч тонн свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота, а также 20 тысяч тонн компенсированных четвертей.

Как сообщал УНИАН, украинские производители получили право экспорта говядины в Турцию в апреле 2018 года.

В 2018 году Минагропрод заявлял о намерении увеличить товарооборот между Украиной и Турцией до 10 миллиардов долларов в год.