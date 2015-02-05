Кабмин назначил и.о. главы Аграрного фонда

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

«Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Ярослав Краснопольский, который координирует деятельность ПАО «Аграрный фонд», поручил Андрею Радченко как можно быстрее приступить к выполнению обязанностей, проанализировать ситуацию на рынке зерна и доложить о текущем состоянии дел уже в пятницу, 6 февраля», - сказано в сообщении.

Кроме того, в министерстве сообщили, что правительство также уволило руководителя Аграрного фонда Александра Кирюка и его первого заместителя Игоря Выходца.

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Справка УНИАН. Аграрный фонд был создан в 2005 году в виде бюджетной организации, на которую были возложены функции государственного регулятора ценовой политики в агропромышленном секторе. В 2013 году правительство создало параллельную компанию – публичное акционерное общество «Аграрный фонд» с аналогичными функциями.