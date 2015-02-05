Украина c июля экспортировала почти 22 млн тонн зерна

Украинские аграрии по состоянию на 5 февраля с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 г. – июнь 2015 г.) экспортировали 21,88 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы составил 8,7 млн тонн, кукурузы – 9,15 млн тонн, ячменя – 3,8 млн тонн, других зерновых – 0,24 млн тонн.

Кроме того, по состоянию на 5 февраля на корабли погружено 328 тыс. тонн зерновых.

Как сообщал УНИАН, согласно подписанному в конце января меморандуму между Минагропродом и зернотрейдерами, максимально допустимые объемы экспорта продовольственной пшеницы из Украины в январе-июне согласованы на уровне 1,2 млн тонн, из которых 0,9 млн тонн могут быть поставлены за рубеж в январе-марте (в январе - 0,3 млн тонн, в феврале – 0,45 млн тонн, в марте – 0,15 млн тонн), а 0,3 млн тонн – в апреле-июне. Экспорт фуражной пшеницы до конца маркетингового года, согласно меморандуму, может составить 3,4 млн тонн.

Читайте такжеМинагропрод и зернотрейдеры согласовали объемы экспорта зернаГраничный объем экспорта ржи из Украины во второй половине 2014/2015 МГ согласован на уровне 19 тыс. тонн (суммарный экспорт за МГ – 30 тыс. тонн), ячменя – 0,6 млн тонн (4,2 млн тонн), кукурузы – 13,2 млн тонн (20,2 млн тонн).