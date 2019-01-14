Украинские сахарные заводы произвели уже 1,7 миллиона тонн сахара

По состоянию на 14 января, в Украине работают 40 сахарных заводов.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 30 августа 2018 года с запуска Томашпольского сахарного завода, произвели 1,69 миллиона тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 14 января, произведено 1,69 миллиона тонн сахара и переработано 12,46 миллиона тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом по состоянию на 14 января в Украине работают 40 сахарных заводов из прогнозируемых 42.

Как сообщал УНИАН, эксперты ассоциации "Укрцукор" снизили прогноз производства сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) до 1,7 миллиона тонн с 2 миллионов тонн.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.