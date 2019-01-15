Стало известно, какой продукт в Украине рекордно подорожал за год
10:30, 15 января 2019Агро
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Овощ вырос в цене на 67,5%, подсчитали в Госстате.
Лук значительно подорожал в 2018 году / Фото УНИАН
Госстат сообщает, что за 2018 год цена лука выросла на 67,5%.
В конце года украинцы уже покупали лук за почти 17 гривень, говорится в "Завтраке с 1+1".
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"Капуста, морковь и свекла подорожали наполовину. Кроме овощей, значительно прибавили в цене пшено, картофель, сигареты и хлеб. Также подорожали макаронные изделия и жаропонижающие препараты. А вот подешевели в прошлом году всего четыре продукта - яблоки, гречка, сахар и яйца”, - рассказали в эфире.
Напомним, ранее глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине из-за непогоды могут подорожать овощи и фрукты.
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