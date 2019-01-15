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Стало известно, какой продукт в Украине рекордно подорожал за год

10:30, 15 января 2019
Агро
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Лук значительно подорожал в 2018 году / Фото УНИАН

В конце года украинцы уже покупали лук за почти 17 гривень, говорится в "Завтраке с 1+1".

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"Капуста, морковь и свекла подорожали наполовину. Кроме овощей, значительно прибавили в цене пшено, картофель, сигареты и хлеб. Также подорожали макаронные изделия и жаропонижающие препараты. А вот подешевели в прошлом году всего четыре продукта - яблоки, гречка, сахар и яйца”, - рассказали в эфире.

Напомним, ранее глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что в Украине из-за непогоды могут подорожать овощи и фрукты.

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Теги: #Украина#подорожание#Госстат#овощи#цены на овощи