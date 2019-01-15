Украинцы выбрали новое название для коньяка

Согласно результатам голосования, наибольшее количество голосов набрало название "Украинский бренди/Бренди Украины" - 25,6%.

Украинцы путем онлайн-голосования выбрали новое название, которое будет использоваться вместо "коньяка Украины", говорится на странице проекта "Географические указания в Украине" в Facebook.

Cогласно результатам голосования, наибольшее количество, 25,6% голосов, набрало название "Украинский бренди/Бренди Украины".

Кроме того, за названия "Бурштын/Бурштынок/Бурштыняк" украинцы отдали 9,4% голосов, за "Гайстер" - 8,5%, "Дубовик/Дубняр" - 7,2%, "Брунат" - 5,3%, "Каннук" - 4,5%, "Укрньяк/Украньяк" - 4,3%, "Сонцедар/Сандар/Виндар" - 3,3%, "Бревис" - 3%.

Остальные варианты набрали менее 3% голосов.

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В проекте отметили, что в конце января Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует совещание с производителями коньяка Украины для обсуждения нового названия, где будут представлены результаты голосования.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Министерство экономического развития и торговли начало регистрацию первого в Украине продукта питания с защищенным географическим обозначением происхождения - "гуцульская овечья брындзя".

Справка УНИАН. "Географические указания в Украине"- проект, который финансируется Европейским Союзом и реализуется в течение 2017-2020 годов. Проект призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.