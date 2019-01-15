Украина в 2018 году установила рекорд по импорту огурцов

При этом экспорт огурцов из Украины также увеличился на 5% и составил 4,4 тысячи тонн на сумму 5,2 миллиона долларов.

Импорт огурцов в Украину в 2018 году увеличился на 40% по сравнению с 2017 годом и составил рекордные за последние пять сезонов 12,6 тысячи тонн на общую сумму 8,9 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

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"В прошлом году импорт огурцов на украинский рынок как в денежном, так и в натуральном выражении вырос почти на 40% по сравнению с результатами 2017 года. Так, Украина закупила на внешних рынках 12,6 тысячи тонн огурцов на общую сумму 8,9 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главным поставщиком огурцов на украинский рынок стала Турция, на долю которой пришлось почти 95% от общего импорта.

В то же время, добавили в ассоциации, экспорт огурцов из Украины в 2018 году увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом - до 4,4 тысячи тонн на сумму 5,2 миллиона долларов. Больше всего поставок было осуществлено в Польшу, доля которой составила 60% от общего экспорта этой продукции и Беларусь с общей долей 17%.

В ассоциации также напомнили, что в 2017 году импорт огурцов в Украину составил 9,2 тысячи тонн на общую сумму 6,5 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, урожай овощей в 2017 году составил 9,3 миллиона тонн.