Россия сняла запрет на поставку белорусской говядины

Россельхознадзор подтвердил информацию о снятии ограничений на поставку в Россию говядины с семи белорусских мясоперерабатывающих предприятий, в продукции которых ранее был обнаружен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении ведомства, передает Прайм.

В 2014 году Россельхознадзор запретил поставку продуктов с более 20 предприятий Белоруссии из-за генома вируса африканской чумы свиней, микробного загрязнения и антибиотиков. С середины декабря ведомство постепенно сняло введенные временные ограничения с ряда предприятий. В четверг в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что с 5 февраля РФ разрешает поставки говядины с семи из девяти попавших под запрет мясокомбинатов.

"Сегодня Россельхознадзором подписан протокол совещания по вопросу снятия ограничений на поставки продукции белорусских предприятий на территорию РФ, прошедшего 23 января 2015 года. Согласно протоколу российская сторона сообщила о готовности ... возобновить поставки говядины охлажденной и замороженной, произведенной на семи из девяти (кроме ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Бобруйский мясокомбинат") мясоперерабатывающих предприятиях Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

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При принятии данного решения Россельхознадзор учел гарантии министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в части обеспечения дополнительных мер безопасности.

"К рассмотрению вопроса по снятию временных ограничений с двух оставшихся предприятий стороны вернутся после завершения работ по реконструкции данных предприятий и устранению выявленных в ходе инспекции нарушений", - отмечает российское ведомство.

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Рассмотрение вопроса по снятию ограничений на поставки свинины было решено отложить до завершения белорусской стороной расследований по каждому случаю выявления генома АЧС в продукции и последующей выработки российским и белорусским ведомствами согласованных действий по прослеживаемости и безопасности свинины и продукции из нее.