"Борщевой набор" в Украине за год подорожал почти вдвое

В корзину вошло по килограмму всех овощей борщевого набора - свеклы, капусты, картошки, моркови и лука.

Овощная корзина борщевого набора на конец декабря 2018 года подорожала почти в два раза по сравнению с 2017 годом, до 56,6 гривни, сообщил глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОптовые покупатели заявляют о дефиците столовой свеклы на украинском рынке

"Борщевой набор за 2018 год подорожал почти в два раза, или на 27,7 гривни. Стоимость овощной корзины на конец декабря 2018 года составляла 56,6 гривни, тогда как на конец прошлого года он стоил 28,9 гривни", - написал Дорошенко.

Эксперт отметил, что в корзину вошло по килограмму всех овощей борщевого набора - свеклы, капусты, картошки, моркови и лука.

Так, согласно расчетам на основании данных Государственной службы статистики, килограмм лука в 2018 году подорожал более чем в три раза, или на 11,3 гривни, до 16,8 гривни/килограмм; килограмм капусты подорожал в два раза, или на 4,5 гривни/килограмм; килограмм моркови подорожал на 79%, или на 5,3 гривни, - до 12 гривни/килограмм; килограмм свеклы подорожал на 73%, или на 4,6 гривни, - до 10,9 гривни/килограмм; килограмм картошки подорожал на 33%, или на 2 гривни, - до 8 гривни/килограмм.

Кроме того, добавил эксперт, согласно альтернативному исследованию Ассоциации поставщиков торговых сетей, с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года, за последние десять месяцев борщевой набор подорожал на 57%. При этом, цены на все продукты демонстрировали рост - лук на 93%, капуста на 62%, морковь на 55%, свекла на 50%, картошка на 30%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.