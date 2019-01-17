Депутаты отказались отменять мораторий на продажу земли

Сторонники рынка земли в Раде не смогли заблокировать очередное продление моратория на продажу сельхозземель в Украине.

Сторонники рынка земли в Верховной Раде не смогли заблокировать очередное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине до 1 января 2020 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, постановления об отмене результатов голосования за закон о продлении моратория на продажу сельхозземель, который был принят в прошлом году, подали народные депутаты Алексей Мушак и Виктор Пинзеник.

За проект постановления об отмене решения парламента продлить на год мораторий на продажу земли (№9355-П) проголосовали 81 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, а за аналогичный проект (№9355-П1) только 65 депутатов.

Таким образом, после подписания закона о продлении моратория на запуск рынка земли в Украине президентом Петром Порошенко, мораторий будет продлен. Однако, перед этим спикер парламента Андрей Парубий должен направить закон на подпись президенту.

Представляя соответствующее постановление на заседании Верховной Рады, член фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Мушак отметил, что бояться открытия рынка земли в Украине не стоит, так как маловероятно, что иностранцы скупят всю землю в стране.

«Прошло 17 дней без моратория. Где все эти арабы, китайцы, евреи и другие люди, которые должны были скупить украинскую землю? За эти 17 дней не купили ни одного гектара земли. Последние 10 лет нужды в продлении моратория не было", – заявил он.

При этом депутат отметил, что люди должны иметь право распоряжаться своим имуществом. «Разве можно запретить гражданину продать свою квартиру? Также и с землей. Он должен иметь право», - подчеркнул Мушак.

В свою очередь, народный депутат Елена Сотник назвала вышеуказанный мораторий профанацией, так как, согласно Земельному кодексу, рынок земли начнет работать после появления соответствующего закона.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. Ранее Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2019 года. При этом, мораторий до 2020 года еще не вступил в силу, так как не подписан президентом. Поэтому, фактически на данный момент уже 17 дней моратория на продажу сельхозземель в Украине нет.