Рада отклонила закон о европейских требованиях к материалам для пищевых продуктов

Им предполагалось привести законодательную базу в сфере безопасности пищевых продуктов в соответствии с евпропейскими нормами

Верховная Рада отклонила законопроект о требованиях к предметам и материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, который входит в перечень евроинтеграционных законов.

Читайте такжеВ Украине вводят новую маркировку пищевых продуктов: что изменится

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "О требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами» (№4611) проголосовали лишь 165 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

При этом депутаты не поддержали ни принятие законопроекта в целом как закона, ни направление его на доработку в комитет или субъекту законодательной инициативы.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан с целью установить правовые и организационные основы обращения предметов и материалов, предназначенных для непосредственного или опосредованного контакта с пищевыми продуктами для сохранения здоровья потребителей и защиты их интересов, а также адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в сфере безопасности пищевых продуктов.

Законопроектом предусматривалось введение специальных мероприятий для отдельных групп предметов и материалов, Государственного реестра веществ, разрешенных для использования в производстве предметов и материалов, а также Государственного реестра веществ, которые могут входить в состав активных или интеллектуальных предметов и материалов, определялась процедура включения и исключения веществ из такого списка.

Кроме того, проект закона содержал требования к маркировке предметов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, идентичные требованиям Европейского Союза.

По мнению авторов документа, реализация положений проекта закона будет способствовать повышению уровня защиты здоровья и интересов потребителей, обеспечит прозрачные условия ведения хозяйственной деятельности в сфере производства, поставки, обращения и реализации пищевых продуктов, а также предметов и материалов, контактирующих с ними.

Как сообщал УНИАН, в рамках реализации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, Верховной Раде необходимо принять ряд законодательных инициатив, направленных на гармонизацию законодательства Украины с нормами Европейского Союза, в том числе о требованиях к предметам и материалам, которые контактируют с пищевыми продуктами.