Сельхозпроизводство в Украине за год выросло почти на 8%

Сельскохозяйственные предприятия увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.

Рост производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-декабре текущего года по предварительным данным составил 7,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, сельскохозяйственные предприятия за отчетный период увеличили производство на 12,1%, а хозяйства населения – на 2,2%.

Производство растениеводческой продукции за 2018 год выросло на 10,7% по сравнению с прошлым годом. Рост производства этой продукции на сельхозпредприятиях составил 14,8%, а в хозяйствах населения - 2,8%.

В то же время, производство животноводческой продукции за январь-декабрь увеличилось на 0,3%. При этом на сельхозпредприятиях этот показатель увеличился на 2,8%, а в хозяйствах населения сократился на 1,9%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. В частности, сельскохозяйственные предприятия сократили производство на 3,9%, а население – на 1,2%.