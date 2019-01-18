Холдинг МХП принимает участие в работе берлинского форума «Международная зеленая неделя»

Крупнейший отечественный производитель и экспортер мяса курицы, продукция которого представлена на рынках более 60 стран мира, принимает участие в работе международного торгового форума в рамках украинского национального стенда площадью свыше 1200 квадратных метров.

В рамках политики географической диверсификации и расширения экспорта своей продукции агроиндустриальный холдинг МХП представляет современные технологические достижения и продукцию украинского аграрного сектора на международном продовольственном форуме в Берлине — «Международная зеленая неделя».

Крупнейший отечественный производитель и экспортер мяса курицы, продукция которого представлена на рынках более 60 стран мира, принимает участие в работе международного торгового форума в рамках украинского национального стенда площадью свыше 1200 квадратных метров, организованного при поддержке Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. МХП с полусотней других украинских компаний-производителей представляет ведущие бренды «madeinUkraine».

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«На сегодняшний день МХП - компания, заслуженно участвующая в самых престижных международных мероприятиях. Приятно и почетно представлять сейчас в Берлине украинский агросектор и пищевую промышленность, демонстрировать наши инновации и результаты их внедрения. Тем самым мы показываем миру реальные возможности нашей страны и работаем на укрепление ее международной деловой репутации», — рассказала об участии в выставке Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций агрохолдинга МХП.

«Международная зеленая неделя» — один из крупнейших и престижнейших мировых агропромышленных форумов, проводящийся в Берлине с 1926 года. К нынешнему времени благодаря масштабам получил неформальное наименование «Аграрный Давос» по аналогии с влиятельнейшим международным бизнес-форумом. Берлинская выставка представляет передовые инновации и разработки в агропромышленном производстве, объединяет около двух тысяч участников — его посещают около ста международных министерств и около полумиллиона гостей.

Агроиндустриальный холдинг МХП, который определяет своей стратегией расширение производства и доли своей продукции на европейском продовольственном рынке, активно представляет Украину на мероприятиях международного уровня, нацеленных на поддержку позитивного имиджа страны и содействие привлечению зарубежных инвестиций. Продукция МХП уверенно конкурирует с международными производителями на рынках стран Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, что обеспечило компании лидерские позиции среди украинских производителей и экспортеров куриного мяса.

«Глобальный аграрный и пищевой форум и Министерская конференция в Берлине стали серьезными мероприятиями, которые ежегодно фокусируются на различных актуальных темах мирового сельского хозяйства и пищевой промышленности. В различных дискуссиях принимают участие министры, представители высшего уровня международных организаций, таких как FAO или OECD. В этом году Глобальный форум пройдет уже в одиннадцатый раз и будет посвящен теме цифрового сельского хозяйства и диджитализации в АПК. И я очень рада, что Украине есть что предложить миру в данной сфере и о чем подискутировать. Обычно около 200 министров и госсекретарей из разных стран мира посещают «Аграрный Давос» в Берлине», — рассказала о мероприятии Ольга Трофимцева, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Берлинский торгово-продовольственный форум «Международная зеленая неделя» также является площадкой для презентации новейших инновационных и цифровых технологий в индустрии производства продуктов питания, платформой для обсуждения вопросов глобальной продовольственной безопасности и торговли в рамках 300 симпозиумов, семинаров, форумов, заседаний комитетов. Украинская официальная делегация Министерства аграрной политики и продовольствия, которое выступает в глобальном продовольственном форуме по производству продуктов питания «Цифровое сельское хозяйство — интеллектуальные решения для сельского хозяйства будущего».