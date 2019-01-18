Молочная корзина в Украине за год подорожала на 10%

В молочную корзину вошло по килограмму кисломолочного сыра и сметаны, литр молока и 200 гр сливочного масла.

Стоимость молочной корзины в Украине в 2018 году выросла на 10% по сравнению с 2017 годом и составила 217,1 грн, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"По данным официальной статистики, молочная корзина за 2018 год подорожала на 10%, или на 19 грн. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составляла 217,1 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 198,1 грн", - написал Дорошенко.

Эксперт отметил, что в молочную корзину вошло по килограмму кисломолочного сыра и сметаны, литр молока и 200 гр сливочного масла. При этом расчет стоимости осуществлялся на основе данных государственной статистики.

По словам эксперта, килограмм сметаны в 2018 году подорожал на 11%, или на 5,6 грн, до 56,6 грн; килограмм кисломолочного сыра - на 9%, или 7,9 грн, до 97,8грн ; 200 гр сливочного масла - на 10%, или на 3,6 грн, до 39 грн; литр молока - на 9%, или на 1,9 грн, до 23,7 грн.

Эксперт добавил, что по результатам альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года, за последние десять месяцев молочный набор подорожал на 14%. При этом цены на все продукты демонстировали рост. В частности, молоко и сливочное масло подорожало на 21%, сметана - на 12%, кисломолочный сыр - на 6%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.