В Украину не пустили зараженные цитрусовые из Турции и Египта

Фрукты были заражены средиземноморской плодовой мухой.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз на территорию Украины партии зараженных мандаринов из Египта общим весом 22,4 тонны.

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Как сообщила пресс-служба ведомства, эти грузы были заражены средиземноморской плодовой мухой.

Согласно сообщению, специалисты Госпродпотребслужбы выявили и задержали зараженную партию апельсинов при проведении фитосанитарного контроля в отделе таможенного оформления таможенного поста "Западный" в Киевской области. По информации ведомства, зараженный груз поступил из Египта.

Кроме того, добавили в пресс-службе, зараженная плодовой мухой партия мандаринов весом 17,3 тонны была выявлена и задержана в морском торговом порту "Черноморск" в Одесской области. В Госпродпотребслужбе отметили, что зараженная партия поступила из Турции.

С целью недопущения подобных случаев ведомство направило в Турцию Египет ноты о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Госпродпотребслужба предотвратила ввоз в Украину зараженных мандаринов из Польши.