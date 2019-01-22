Украина исчерпала три квоты на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

По состоянию на 21 января полностью использованы квоты на мед, виноградный и яблочный сок, а также основная и дополнительная квоты на кукурузу.

Украина с начала 2019 года по состоянию на 21 января полностью исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного сок, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу, сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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"По состоянию на 21 января Украина закрыла квоты на беспошлинный экспорт в Европейский Союз меда, виноградного и яблочного соков, а также основную и дополнительную квоты на кукурузу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод и пшеничную клетчатку, которые уже закрыты на 17%, 38% и 44%.

В то же время, по сравнению с прошлым годом изменилась ситуация с поставками обработанных томатов в пределах квот. Так, эксперты отметили, что эти квоты по состоянию на 21 января использованы лишь на 3%, тогда как в прошлом году по состоянию на эту же дату они были использованы на 11%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, экспорт аграрных и пищевых продуктов из Украины в европейские страны в 2017 году вырос более чем на 37%, или на 1,6 миллиарда долларов и составил 5,8 миллиарда долларов.