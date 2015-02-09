Правительство России впервые намерено ввести в регионах максимальные цены на продукты

Правительство России может ввести в регионах максимальные цены на продукты, подорожавшие за последний месяц более чем на 30%, пишут «Известия».

Помощник министра экономического развития РФ Елена Лашкина сообщила изданию, что сейчас в министерстве рассматривается возможность установления максимальной цены на сахар, капусту белокочанную и яйца. По ее словам, в декабре в ведомстве уже рассматривался вопрос о введении максимальной цены на гречку. Тогда ограничения не были введены из-за угрозы дефицита данного продукта. По оценкам экспертов, подходящий лимит стоимости сахара — 55–60 рублей за 1 кг в среднем по стране, на капусту — 33–36 рублей за 1 кг, на яйца — 62–68 рублей за десяток.

Читайте такжеMoody's ухудшило прогноз рейтинга России до "негативного"Она уточнила, что «в соответствии с действующим законодательством, в том числе международными договорами, правительство РФ может устанавливать исключительно предельные розничные цены».

"При этом срок такого ограничения не может длиться более 90 дней и не чаще одного раза в год", - подчеркнула Лашкина.

По данным Росстата, в период с 8 декабря прошлого года по 12 января 2015 года цены на килограмм сахара в среднем по России повысились на 29,5% (с 40,37 рубля до 52,28 рубля). При этом в 41 регионе цена выросла более чем на 30%. Цены на капусту белокочанную за тот же период в целом по стране выросли на 52,8%, причем практически во всех регионах рост цены превысил 30%. Рост цен за десяток яиц за декабрь-январь составил 11,98% по РФ.

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Сергей Иванов (ЛДПР), отметил, что правительство еще ни разу не использовало возможность вводить предельные цены на социально значимые продукты.

"Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» был принят в 2009 году. Как раз после кризиса мы дали правительству возможность регулировать цены, и, по-моему, сейчас пора их вводить", — уверен Иванов.

При этом в Думе считают, что ситуация с ценами уже начинает приходить в норму.

Читайте такжеСША готовят против России новые бизнес-санкции – The Wall Street JournalЭкономист и ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников полагает, что «в ближайшие два месяца инфляция продолжит разгоняться».

"Сейчас тревожная ситуация на зерновом рынке, и можно ожидать подорожания хлеба на 10–15% и даже больше. Хлеб — следующий кандидат на установление предельных цен", - утверждает Масленников.