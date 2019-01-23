Украина увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК почти на $2 миллиарда

При этом, экспорт в 2018 году достиг рекордных 18,8 млрд долл., а импорт составил 5,5 млрд долл.

Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукцией АПК на 1,7 млрд долл. по сравнению с 2017 годом - до 24,3 млрд долл., из которых 18,8 млрд долл. приходится на экспорт украинской сельхозпродукции, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По результатам 2018 года внешнеторговый оборот Украины продукцией АПК достиг более 24,3 млрд долл., из которых 18,8 приходится именно на украинский агроэкспорт", - говорится в сообщении.

По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, экспорт сельхозпродукции из Украины в 2018 году достиг рекордных показателей.

"По результатам 2018 года украинский аграрный экспорт вырос более чем на 880 млн долл. по сравнению с 2017 годом и достиг нового рекорда - 18,8 млрд долл. За этот период ощутимо увеличились объемы экспорта продукции АПК на рынки Азии и Евросоюза. Украинский аграрный экспорт в страны Азии превысил 8 млрд долл., а в страны ЕС мы экспортировали в 2018 году аграрных и пищевых продуктов на более 6,3 млрд долл.", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

Замминистра отметила, что в прошлом году львиную долю украинского аграрного экспорта формировали зерновые культуры, с долей 38,4%, масла - 23,3% и семена масличных культур - 10,2%.

Кроме того, подчеркнула Трофимцева, рост украинского агроэкспорта стал возможным благодаря таким товарам, как кукуруза, пшеница, семена рапса, макуха, мясо и субпродукты птицы, разное масло, табак и изделия из него, яйца и кондитерские изделия.

Трофимцева добавила, что экспорт продукции растениеводства в 2018 увеличился на 762 млн долл. по сравнению с 2017 годом и составил 17,4 млрд долл, а стоимость экспорта продукции растениеводства также увеличилась на 118 млн долл. и достигла 1,4 млрд долл.

По словам Трофимцевой, крупнейшими покупателями украинских аграрных и пищевых товаров в 2018 году стали Индия, куда было экспортировано продукции АПК на сумму более 1,8 млрд долл., Китай - 1,2 млрд долл., Нидерланды - 1,2 млрд долл., Испания - 1,04 млрд долл. и Египет - 888,7 млн долл.

В то же время, добавила замминистра, импорт аграрных и пищевых товаров также заметно увеличился и составил 5,5 млрд долл. Активнее всего Украина закупала такие продовольственные товары как рыба, ракообразные и моллюски, орехи, табак и изделия из него, какао бобы, шоколад, масло, чай, кофе и ряд других товаров.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот продукцией АПК в 2017 году составил 22,6 млрд долл. При этом выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16%, до почти 18 млрд долл.