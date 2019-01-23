Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров сливочного масла

Увеличение экспорта стало возможно за счет конкурентных цен украинского сливочного масла по сравнению с европейским.

Украина в 2018 году вошла в пятерку крупнейших экспортеров сливочного масла, экспортировав в январе-октябре 24,4 тысячи тонн этой продукции, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей молока.

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"По данным аналитической службы Ассоциации производителей молока (АПМ), за 10 месяцев 2018 года Украина экспортировала 24,4 тонны сливочного масла и вошла в топ-5 мировых экспортеров", - говорится в сообщении.

При этом на первом месте в пятерке экспортеров сливочного масла находится Новая Зеландия, которая в 2018 году экспортировала 410,3 тысячи тонн, на втором месте - страны Европейского Союза (151,2 тысячи тонн), на третьем - Беларусь (более 73 тысяч тонн), на четвертом - США (43,7 тысячи тонн).

По словам аналитика ассоциации Яны Музыченко, это стало возможным за счет конкурентных цен на фоне европейских.

"Украинское масло в 2018 году стоило в среднем 4,5 доллара/килограмм, тогда как европейское - 5-5,2 доллара/килограмм. Именно цена стала решающим фактором того, что уже второй год Украина активно сотрудничает с Нидерландами. Эта страна стоит на втором месте основных импортеров украинского сливочного масла. Первое заняло Марокко", - отметила Музыченко.

Она подчеркнула, что такое сотрудничество говорит о том, что Украина сформировала свой положительный имидж на внешних рынках и может работать и без российского рынка. Кроме того, добавила эксперт, качество украинского молока, из которого изготавливают эту продукцию, в последние годы значительно улучшается. Так, начиная с 2013 года доля молока сорта экстра в структуре поступлений на переработку выросла с 9,8% до 20,6%.

Эксперты добавили, что в 2018 году Украина также вошла в тройку лидеров по поставкам на внешние рынки казеина - белка, используемого в фармакологической и пищевой промышленности для изготовления диетического питания.

"Тут мы уступаем лишь Новой Зеландии, которая экспортировала в прошлом году 78,5 тысячи тонн молока, и ЕС, которая поставила на внешние рынки 66,6 тысячи тонн. Экспорт Украины составил 7,1 тысячи тонн", - отметила Музыченко.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Украина заняла восьмое место среди мировых экспортеров сухого цельного молока. Так, в 2018 году Украины поставила 22,1 тысячи тонн этой продукции, опередив Турцию, но уступив Канаде, которая заняла седьмое место в рейтинге.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2018 году Украина вошла в десятку крупнейших экспортеров молочной продукции.

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине в 2017 году составило 10,3 миллиона тонн, что на 0,5% меньше, чем в 2016 году.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), украинские производители молока по итогам 2017 года увеличили экспорт молочной продукции на 82,4% по сравнению с 2016 годом, когда было экспортировано 109,2 тысячи тонн на сумму 158 миллионов долларов.