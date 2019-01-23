Минэкономразвития советует президенту ветировать продление моратория на продажу земли

В ведомстве отметили, что ЕСПЧ признал абсолютный запрет на продажу сельхозземель в Украине нарушением положения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

Министерство экономического развития и торговли предложило президенту Порошенко ветировать законопроект о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

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"23 января первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив подписал заключение Минэкономразвития о законе Украины №2666-VIII, которым продлевается запрет на отчуждение сельскохозяйственных земель до 1 января 2020 года. В заключении Минэкономразвития предлагает президенту Украины применить право вето", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что статьей 41 Конституции Украины определено, что каждый имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Право частной собственности (в том числе и на земельные участки) является нерушимым. Кроме того, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что абсолютный запрет на продажу или любой другой способ отчуждения земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В то же время отмечается, что, по оценкам Всемирного банка, введение рынка земли создало бы возможности для роста ВВП Украины ежегодно на 0,6-1,6 процентных пунктов дополнительно и позволило бы привлекать около 1,5 миллиарда долларов дополнительных инвестиций в год, стимулировать развитие сельскохозяйственного и финансового секторов и сельской местности.

В пресс-службе добавили, что отсутствие рынка земли ухудшает благосостояние 6,9 миллиона украинцев-собственников земельных паев.

"В условиях ослабленной конкуренции из-за отсутствия рынка земли собственники получают за аренду участков плату, которая занижена в 5 раз: 50 долларов за га вместо 250 долларов за га - как в Болгарии или в Польше", - подчеркнули в Минэкономразвития.

Кроме того, отметили в ведомстве, отсутствие рынка земли побуждает фермеров инвестировать в выращивание преимущественно однолетних культур - подсолнечника или рапса, которые больше всего истощают землю.

"Только с 2004 года по 2012 год Украина потеряла до 43 тысяч га площадей многолетних культур. По подсчетам Всемирного банка, инвестируя в однолетние культуры вместо многолетних, фермер ежегодно теряет около 1 тысячи долларов добавленной стоимости с каждого га", - объяснили в ведомстве.

Также, по оценкам Центра экономической стратегии, местные общины и государственный бюджет ежегодно недополучают около 2,8 миллиарда гривень налоговых поступлений из-за отсутствия легального оформления договоров по фактической продаже земельных участков.

Таким образом, подчеркнули в ведомстве, учтя все указанные выше пункты, Минэкономразвития предложило президенту Украины применить право вето относительно закона №2666-VIII о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель", которым продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года. При этом закон еще не вступил в силу, так как не подписан президентом. Поэтому фактически на данный момент моратория на продажу сельхозземель в Украине нет.