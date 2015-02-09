Производство агропродукции в Украине за год может вырасти на 1,8%

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2015 году, по оптимистическим оценкам Национального научного цента «Институт аграрной экономики», может вырасти на 1,8% по сравнению с 2014 годом.

Согласно сообщению пресс-службы цента, по усредненному прогнозу валовое производство агропродукции в стране по итогам текущего года сократится на 1%.

«При оптимистическом варианте объемы производства валовой продукции сельского хозяйства в этом году превысят прошлогодние показатели на 1,8% и составят около 260 млрд грн. При среднем варианте производство валовой агропродукции ожидается на уровне 99% к 2014 году», - сказано в сообщении.

По оптимистическим оценкам ученых института, валовое производство растениеводческой продукции в Украине в 2015 году вырастет на 0,7% по сравнению с 2014 годом, а по усредненным – сократится на 2,8%.

Читайте такжеРада одобрила поддержку небольших животноводческих ферм«Ожидается, что по оптимистическому варианту объемы производства зерновых и зернобобовых культур превысят показатели 2014 года почти на 4%, однако по среднему варианту этот результат будет почти на 1% ниже, чем в прошлом году», - говорится в сообщении.

При этом, согласно оптимистическому прогнозу Института аграрной экономики, рост валового производства продукции животноводства в стране по итогам этого года составит 4,3%, по усредненному – 2,8%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2014 году выросли по сравнению с 2013 годом на 2,8%. Рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 4,1%, в домохозяйствах – 1,2%.