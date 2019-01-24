Украинские аграрии экспортировали более 26 миллионов тонн зерновых
08:57, 24 января 2019Агро
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Экспорт пшеницы составил 11,2 миллиона тонн.
Экспорт пшеницы составил 11,2 миллиона тонн / фото УНИАН
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 23 января экспортировали 26,5 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 11,2 миллиона тонн, ячменя - 3,2 миллиона тонн, кукурузы - 11,4 миллиона тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 136,9 тысячи тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.
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