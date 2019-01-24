Цены продолжат расти: за год хлебная корзина подорожала почти на четверть

По словам эксперта, в 2019 году хлеб может подорожать еще на 15%.

Стоимость хлебной корзины в Украине в 2018 году выросла на 22% по сравнению с 2017 годом и составила 70,2 грн, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"По официальным данным, хлебная корзина за 2018 год подорожала на 22%, или на 12,5 грн. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составляла 70,2 грн, тогда как на конец предыдущего года она стоила 57,7 грн", - написал Дорошенко.

Эксперт уточнил, что в хлебную корзину входит по килограмму хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкило батона. При этом, отметил Дорошенко, расчет стоимости корзины был сделан на основании данных статистики.

По его словам, килограмм хлеба пшеничного из муки первого сорта в 2018 году подорожал на 23%, или на 3,3 грн, до 17,5 грн; полкило батона - на 22%, или на 2,3 грн, до 12,6 грн; килограмм хлеба ржаного подорожал на 21%, или на 3,2 грн, до 18,3 грн; килограмм хлеба пшеничного из муки высшего сорта подорожал на 20%, или на 3,7 грн, до 21,8 грн. При этом потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 года составила 10%.

"То есть подорожание хлеба произошло в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - подчеркнул Дорошенко.

Кроме того, по словам эксперта, в 2019 году рост стоимости хлеба может продолжиться и дальше темпами, превышающими уровень инфляции. При этом подорожание будет уже меньшим и составит до 15% в год.

Дорошенко добавил, что данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев года хлебный набор подорожал на четверть. По словам эксперта, рост демонстрировали цены на все продукты. В частности, хлеб пшеничный и муки первого сорта подорожал на 29%, ржаной хлеб - на 28%, батон - на 23% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта - на 19%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% годом ранее.