В Берлине проходит крупнейшая в мире ярмарка агропродукции (видео)

Национальные вкусности в Германию свезли более 60 стран мира.

В Берлине проходит крупнейшая в мире ярмарка аграрной продукции "Зеленая неделя". Эта сельскохозяйственная ярмарка имеет самую долгую историю из всех подобных мероприятий.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Мясные, рыбные и веганские, жареные, запеченные, сырые и молекулярные - полезные и вкусные блюда со всего мира сейчас показывают в Берлине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ярмарка проводится с 1926 года.

Как сообщается на сайте организаторов, за это время в выставке в общей сложности приняли участие около 90 тысяч представителей отрасли из 130 стран, а общее число посетителей насчитывает более 33 миллионов. В этом году партнером мероприятия выступила Финляндия.

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