В Украине летом планируют ввести в действие новый стандарт на пшеницу

В обновленном стандарте предлагается уменьшить количество классов непродовольственной пшеницы, а также показатели, связанные с хлебопекарским качеством зерна.

Введение в действие нового государственного стандарта (ГОСТ) на пшеницу, который будет отвечать международным нормам, ожидается в мае-июне 2019 года, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"Проект второй редакции ГОСТа на пшеницу будет рассмотрен на заседании Технического комитета в феврале текущего года. Плановый термин введения в действие нового стандарта после утверждения - май-июнь 2019 года", - говорится в сообщении.

Так, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Елены Ковалевой, разработка нового стандарта на сегодняшний день находится на финальном этапе.

"Мы находимся на финальном этапе наработки нового стандарта на пшеницу. Целью корректировки стандарта является оптимизация технико-технологических процессов производства зерна пшеницы и гармонизации его нормирования с международными нормами, в частности, стран Европейского Союза. При этом обязательным остается необходимость учитывать интересы отечественного производителя, а также способствовать бизнесу и международной торговле", - цитирует пресс-служба слова Ковалевой.

В пресс-службе отметили, что в обновленном стандарте предлагается уменьшить количество классов непродовольственной пшеницы, что положительно скажется, в частности, на системе ее заготовки. Кроме того, были приняты во внимание показатели, связанные с хлебопекарскими качествами зерна - содержание белка и клетчатки. Также впервые предлагается ввести показатель содержания зерен, поврежденных клопом-черепашкой, а в качестве рекомендованного - значение силы муки.

Отмечается, что решение корректировки государственного стандарта на пшеницу было принято в 2018 году, поскольку долгое время он действовал без пересмотра и изменений. Так, в сентябре 2018 года в рамках заседания технического комитета "Зерновые культуры и продукты их переработки" была рассмотрена и утверждена первая редакция обновленного стандарта на пшеницу, которая была обнародована для публичного обсуждения на два месяца.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года Технический комитет Национальной аграрной академии наук обновил национальный стандарт на пшеницу.