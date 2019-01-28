За год подорожала на 11%: сколько стоит мясная корзина в Украине

В мясную корзину вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, говядины и вареной колбасы первого сорта.

Стоимость мясной корзины в Украине за 2018 год выросла на 11% по сравнению с 2017 годом и составила 575 грн, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"Мясная корзина за 2018 год подорожала на 11%, или на 57 грн. Стоимость этой корзины на конец прошлого года составляла 575 грн, тогда как на конец 2017 он стоил 518 грн", - написал Дорошенко.

Эксперт уточнил, что в мясную корзину вошло по килограмму куриного филе и тушки, свинины, говядины и вареной колбасы первого сорта. При этом, отметил Дорошенко, расчет стоимости корзины был сделан на основании данных статистики.

По его словам, килограмм куриного филе в 2018 году подорожал на 18%, или на 16 грн, до 105 грн/кг; килограмм говядины - на 12%, или на 14 грн, до 128 грн/кг; вареная колбаса - на 12%, или на 10 грн, до 93 грн; сало - на 10%, или на 7 грн, до 76 грн; куриная тушка - на 7%, или на 4 грн, до 58 грн/кг; свинина - на 6%, или на 6 грн, до 115 грн.

Дорошенко добавил, данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев текущего года мясной набор подорожал на 14%. При этом рост продемонстрировали цены на все продукты: филе курятины и колбасы на 21%, говядина на 14%, свинина на 11%, сало и куриная тушка на 6%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% в аналогичном измерении годом ранее.