Журналисты рассказали, как производители "обвешивают" покупателей, манипулируя весом товара (видео)
17:40, 28 января 2019Агро
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В видеоматериале они исследовали приемы "партизанского маркетинга", от которых ежедневно страдают обычные украинцы.
Производители продуктов сокращают объем пачки, чтобы лишний раз не повышать цену / фото УНИАН
Журналисты провели расследование и рассказали, как производители товаров питания в Украине "обвешивают" покупателя, незаметно сокращая объем упаковки, чтобы потребители не замечали роста цен на товары и платили больше.
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Об этом сообщает ТСН.ua.
"Украинцы давно уже обратили внимание, что пакета крупы или иной продукции в упаковке стало меньше чем обычно. Хотя стоимость не изменилась", - говорится в сообщении.
Подробнее об этом можно узнать в видеоматериале:
Меньше пищи за те же деньги. Украинские производители уменьшают вес товара и оставляют цену неизменной
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