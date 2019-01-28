Журналисты рассказали, как производители "обвешивают" покупателей, манипулируя весом товара (видео)

В видеоматериале они исследовали приемы "партизанского маркетинга", от которых ежедневно страдают обычные украинцы.

Журналисты провели расследование и рассказали, как производители товаров питания в Украине "обвешивают" покупателя, незаметно сокращая объем упаковки, чтобы потребители не замечали роста цен на товары и платили больше.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Украинцы давно уже обратили внимание, что пакета крупы или иной продукции в упаковке стало меньше чем обычно. Хотя стоимость не изменилась", - говорится в сообщении.

Подробнее об этом можно узнать в видеоматериале: