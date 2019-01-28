Украина сократила экспорт сахара: ТОП-3 покупателей

Основными импортерами украинского сахара стали Узбекистан, Азербайджан и Ливия.

Украинские производители в 2018 году сократили экспорт сахара на 2,4% по сравнению с 2017 годом - до 584,8 тысячи тонн на общую сумму 216 миллионов долларов.

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Об этом говорится в таможенной статистике, опубликованной на сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

Отмечается, что крупнейшими импортерами украинского сахара в прошлом году стали Узбекистан, Азербайджан и Ливия.

В то же время импорт сахара по итогам 2018 года увеличился на 9,5% по сравнению с 2017 годом - до 1,7 тысячи тонн на общую сумму 1,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила экспорт сахара почти на треть до 600 тысяч тонн.