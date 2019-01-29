В Украине резко подорожали тепличные овощи
В Украине после Нового года продолжают дорожать тепличные овощи.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Сейчас на оптовых рынках огурец продают по 45-50 гривень за килограмм в зависимости от качества, сорта и региона. А килограмм помидоров стоит 50-60 гривень", - говорится в сообщении.
Таким образом, с нового года цена на овощи подскочила уже на 20%.
Эксперты считают основной причиной такого резкого подорожания - сокращение запасов. Поэтому в Украину уже начали активно завозить тепличные овощи из Турции.
Как сообщает УНИАН, овощной корзина борщевого набора на конец декабря 2018 года подорожал почти в два раза по сравнению с 2017 годом, до 56,6 гривни.
В корзину вошло по килограмму всех овощей борщового набора - свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.