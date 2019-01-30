В Украине за год выловили почти 62 тысячи тонн рыбы

При этом внутреннее потребление рыбы в Украине в 2018 году составило 400 тыс. тонн.

Промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине в 2018 году сократился на 25% по сравнению с 2017 годом и составил 61,5 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

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"Общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли в Украине в 2018 году составил 61,5 тыс. тонн биоресурсов, из которых рыбы - 58 тыс. тонн (в 2017 - 82 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

При этом, отметили в ассоциации, потребление рыбы в Украине в 2018 году составило 400 тыс. тонн.

"Украинцы все чаще стали заменять дорогие мясные продукты рыбой, однако ее в основном импортируют из-за рубежа, что продолжает убивать целую отрасль украинской экономики. На сегодня в продуктовой корзине 85% рыбы и рыбной продукции является импортом. Только 15% - отечественного производства", - подчеркнули в ассоциации.

Отмечается также, что с 1989 года объем вылова водных биоресурсов украинскими рыбаками сократился в 18 раз - с 1,1 млн тонн до 61,5 тыс. тонн в 2018 году.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день выловом рыбы занимается более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которые имеют квоты на специальное использование водных биоресурсов. На их долю пришлось почти 41,5 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, выловленных в 2018 году.

По данным ассоциации, в 2018 году в Черном море было выловлено 8,3 тыс. тонн рыбы и водных биоресурсов, в Азовском - 16,1 тыс. тонн, в Причерноморских лиманах - 480,4 тонны, в реке Дунай - 246,6 тонны, в низовьях Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище - 1,5 тыс. тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 2,7 тыс. тонн, в водохранилищах Днепра - 11,7 тыс. тонн, в других водоемах - 189,7 тонны.

Больше всего было выловлено таких биоресурсов, как бычок - 10,8 тыс. тонн, тюлька и верховодка - 6,2 тыс. тонн, серебряный карась - 5,4 тыс. тонн, рапан - 5,4 тыс. тонн, лещ - 2,4 тыс. тонн, плотва - 2,1 тыс. тонн, шпрот (килька) - 1,5 тыс. тонн.

Также отмечается, что в 2018 году рыбоводные хозяйства вырастили почти 20 тыс. тонн водных биоресурсов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госрыбагентства, общий вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине по итогам 2017 года составил 94,2 тыс. тонн.