Аграриям под видом дотаций Минагропрода рассылают вирусные файлы

В письмах с фиктивного адреса указывается, что субъект хозяйствования был отобран как потенциальный кандидат на получение дотаций, для чего необходимо загрузить и заполнить анкету.

Министерство аграрной политики и продовольствия предупредило аграриев о рассылках с фиктивного электронного адреса от имени ведомства сообщений, которые могут содержать вирусные файлы, сообщила пресс-служба Минагропрода.

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"Сообщаем, что в последнее время от субъектов хозяйствования поступает информация о случаях рассылки подозрительных писем от имени Министерства аграрной политики и продовольствия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сообщения поступают с фиктивного адреса info@minagro.com.ua с темой "Получите дотацию в рамках государственная поддержка сельского хозяйства". При этом, в письме указывается, что субъект хозяйствования был отобран как потенциальный кандидат на получение дотации, для чего необходимо загрузить и заполнить анкету.

"Со своей стороны, Министерство аграрной политики и продовольствия уверяет, что никогда такой почтовой рассылки не делало и призывает сразу удалять подобные письма", - подчеркнули в Минагропроде.

В ведомстве также напомнили, что официальными адресами Минагропрода являются info@minagro.gov.ua и news@minagro.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2018 года Кабмин утвердил программу поддержки аграрного сектора, предусматривающую выделение дотаций в размере 6,3 млрд грн. Из этой суммы 4 миллиарда предусмотрены на поддержку животноводства, а остальные средства – на компенсацию стоимости сельхозтехники, поддержку фермерства и садоводства.

В начале ноября 2018 года Кабмин увеличил дотации крупнейшим агрохолдингам в 2018 году на 500 млн грн - до 1,7 млрд грн. При этом из 220 млн грн, которые агрохолдинги получили в первом полугодии 2018 года в качестве частичного возмещения стоимости строительства ферм, 187 млн грн, или 85% суммы, приходится на "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка.

В течение 2018 года украинские аграрии и эксперты неоднократно просили правительство перераспределить средства государственных дотаций, в частности, направить средства на удешевление кредитов для фермеров, а также упростить механизм получения дотаций для малых и средних хозяйств.

Верховная Рада в принятом государственном бюджете на 2019 год сократила финансирование государственной поддержки аграрного сектора на 1 млрд грн - до 5,7 млрд грн.