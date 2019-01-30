Эксперт подсчитал, на сколько за год подорожала бакалейная корзина

В бакалейный набор вошло по килограмму пшена, ячневой крупы, манки, гречки, риса, сахара, украинских макаронов и пшеничной муки.

Стоимость бакалейной корзины в 2018 году увеличилась на 9% по сравнению с 2017 годом и составила 132,3 грн, сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

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"Бакалейная корзина за 2018 год подорожала на 9%, или на 10,9 грн. Рост ее стоимости был даже меньше уровня прошлогодней потребительской инфляции в 9,8%. Эта корзина стоила на конец декабря прошлого года 132,3 грн, тогда как на конец 2017 года она обходилась в 121,4 грн", - написал Дорошенко.

Эксперт уточнил, что в бакалейную корзину вошло по килограмму пшена, ячневой крупы, манной крупы, гречки, риса, сахара, украинских макарон и пшеничной муки. При этом расчет стоимости корзины был сделан на основании данных статистики.

По его словам, пшено за 2018 год подорожало на 59%, или на 8,9 грн, до 23,9 грн/кг; крупа ячневая - на 24%, или на 2,3 грн, до 11,8 грн/кг; манная крупа - на 18%, или на 2,1 грн, до 13,8 грн/кг; макароны - на 20%, или на 2,9 грн, до 17,3 грн/кг; рис - на 3%, или на 70 коп., до 23,8 грн/кг; мука - на 20%, или на 1,9 грн, до 11,3 грн/кг. В то же время цены на гречку снизились на 28%, или на 6,2 грн, до 16,3 грн/кг, а на сахар - на 11%, или на 1,7 грн, до 14,1 грн/кг.

Кроме того, добавил Дорошенко, данные альтернативного исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с 1 марта 2018 года по 1 января 2019 года показывают, что за последние десять месяцев продуктовый набор бакалеи подорожал на 14%. В частности, цены на все продукты, кроме сахара и гречки, демонстрировали рост. Так, пшено подорожало на 47%, макароны - на 35%, ячневая крупа - на 23%, рис, манка и мука - на 17%. В то же же время цены на гречку снизились на 17%, а на сахар - на 7%.

"За год на этом рынке произошло два аномальных события: стремительное подорожание пшена и такое же стремительное подешевление гречки. Это произошло под влиянием многих факторов, но в этом году мы увидим, что тенденции изменятся на противоположные: постепенный рост стоимости гречки и снижение пшена", - отметил эксперт.

При этом, по его словам, в 2019 году рост стоимости бакалейной корзины будет совпадать с потребительской инфляцией в стране.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в декабре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с декабрем 2017 года - составила 9,8%, замедлившись с 13,7% годом ранее.