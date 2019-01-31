Производство сельхозпродукции в Украине за год подорожало на 14%

Расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 13,2%, животного – на 16,2%.

Расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2018 году выросли на 14% по сравнению с 2017 годом, сообщила Государственная служба статистики.

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При этом расходы на производство продукции растительного происхождения за отчетный период выросли на 13,2%, а животного – на 16,2%.

Расходы на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, за 2018 год увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,9%. В декабре по сравнению с ноябрем расходы на материально-технические ресурсы промышленного происхождения сократились на 3,4%.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, расходы на производство сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 21,8%.