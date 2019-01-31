Украина увеличила агроэкспорт в Евросоюз до $6,3 миллиарда

Основными экспортными товарами на рынки ЕС в 2018 году остались зерновые, семена масличных культур и растительное масло.

Украина в 2018 году увеличила экспорт агропромышленной продукции в страны Европейского Союза на 8,7% по сравнению с предыдущим годом, до 6,3 миллиарда долларов.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой.

В сообщении сказано, что по результатам 2018 года внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и странами ЕС увеличился на 11,4% по сравнению с 2017 годом и превысил 9 миллиардов долларов. Из них 6,3 миллиарда долларов приходится на украинский аграрный экспорт, что превышает показатель 2017 года на 8,7%.

"Украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС продолжает демонстрировать ежегодный рост: в 2016 году он был немного больше 4 миллиардов долларов, в 2017 - 5,8 миллиарда долларов, а по результатам 2018 года он превышает 6,3 ммиллиарда долларов. Такая динамика четко демонстрирует успешность Договора о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители являются конкурентоспособными на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию в соответствии с наивысшими стандартами безопасности и качества", - цитирует пресс-служба слова Трофимцевой.

По словам замминистра, основными экспортными товарами на рынки ЕС в 2018 году остались зерновые, которых экспортировано более чем на 2,2 миллиарда долларов, семена масличных культур - на 1,1 миллиарда долларов и растительное масло - на 1,1 миллиарда долларов.

Трофимцева отметила, что в 2018 году также увеличились объемы поставок в страны ЕС таких аграрных и пищевых товаров как остатки и отходы пищевой промышленности, мясо и пищевые субпродукты украинской птицы, плоды, орехи, овощи, растения и корнеплоды. Кроме того, в 2018 году увеличились объемы экспорта изделий из зерна и хлебных злаков, меда, соков, кондитерских изделий и других продуктов.

Замминистра добавила, что крупнейшими импортерами украинской агропродукции в 2018 году стали Нидерланды, куда было экспортировано продукции на сумму почти 1,2 миллиарда долларов, Испания (1,04 миллиарда долларов), Италия (737,9 миллиона долларов), Германия (667,4 миллиона долларов) и Польша (656,7 миллиона долларов).

При этом, отметила замминистра, импорт агропродукции из стран ЕС в Украину в 2018 году увеличился на 420,7 миллиона по сравнению с предыдущим годом и составил 2,7 миллиарда долларов. Так, в прошлом году Украина больше всего импортировала из Евросоюза шоколад и продукты из какао-бобов, табак и изделия из него, продукты для кормления животных, мясо и субпродукты, а также алкогольную продукцию. Крупнейшие закупки Украина осуществляла у Польши - на 556,1 миллиона долларов, Германии - на 492,6 миллиона долларов, Италии - на 276,6 миллиона долларов, Франции - на 242,1 миллиона долларов и Испании - на 147,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, украинский аграрный экспорт в страны ЕС в 2017 году вырос более чем на 37% и составил 5,8 миллиарда долларов.

Общая выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов.