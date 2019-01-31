В «Укрлендфарминг» успешно решают проблему обезвоживания почвы на юге Украины

Из 60,4 млн га, на которых расположена Украина, 23–25 млн га страдают от недостатка влаги.

Крупнейший агрохолдинг Европы Группа компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка благодаря правильным методам обработки земли решает проблему с накоплением и правильным использованием влаги земель юга Украины, которые страдают от обезвоживания.

Из 60,4 млн га, на которых расположена Украина, 23–25 млн га страдают от недостатка влаги. Глобальное потепление и отсутствие развитой системы орошения делает нехватку влаги в почве критической проблемой для земледелия.

Как рассказал в комментарии «Деловой столице» заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг" Владимир Фантух, рациональные приемы обработки земли, накопление и правильное использование влаги помогают решать проблему низкой влажности земель юга Украины: "Центральным вопросом в последние годы является накопление влаги в почве и ее рациональное использование. Он остро встает практически во всех наших региональных управлениях. Для сохранения влаги следует использовать правильные приемы обработки земли, минимизировать технологические операции, что позволит максимально накапливать влагу в почве".

По словам эксперта, в южных региональных управлениях "Укрлендфарминга" в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях севооборот включает парового предшественника как основной фактор накопления влаги в степной зоне. Кроме пара, в данной климатической зоне на арендованных землях в севообороте культивируются озимая пшеница, озимый рапс и товарный подсолнечник.

Один из крупнейших агрохолдингов Европы, «Укрлендфарминг» управляет наибольшим в Украине банком плодородных черноземов общей площадью и более чем 300 предприятиями в 600 населенных пунктах Украины. Группа компаний традиционно использует прогрессивные технологии земледелия, что позволяет получать высокую урожайность на землях всех кластеров агрохолдинга.