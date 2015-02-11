Австрийцы хотят вложить 400 млн евро в малый и средний агробизнес в Украине

Австрийская компания готова вложить 400 млн евро в развитие украинского малого и среднего агробизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

«У меня проходили переговоры с одной австрийской компанией, которая готова вложить 400 млн евро в поддержку малого и среднего бизнеса на уровне инвестиций», - сказал Краснопольский, не уточнив название компании, ссылаясь на конфиденциальность переговоров.

По его словам, для реализации этого проекта австрийцы намерены создать в Украине фонд, который будет напрямую работать с сельхозпроизводителями. При этом каждая из украинских компаний, которая будет сотрудничать с фондом, сможет получить от него до 20 млн евро на развитие бизнеса.

Читайте такжеПроизводство агропродукции в Украине за год может вырасти на 1,8%В то же время, Краснопольский отметил, что австрийская компания приступит к реализации указанного проекта после того, как Украина подготовит соответствующее законодательное поле. В частности, на законодательном уровне будет предоставлена возможность семейным фермам получать статус юридических лиц, а также будут созданы условия для развития кооперации на селе.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики, к 1 ноября 2014 года в Украине насчитывалось 39,4 тыс. фермерских хозяйств, что на 3,2% меньше, чем к аналогичной дате 2013 года.