Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководителя "Массандры"

В отношении исполняющего обязанности генерального директора крымского объединения "Массандра" Юрия Космачевского возбуждено уголовное дело за препятствование работе сотрудников Следственного комитета.

Как пишет Крыминформ, об этом сообщила сегодня старший помощник руководителя так называемого "Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым" Евгения Беликова.

По ее данным, подозреваемый, якобы используя служебную зависимость от него подчиненных работников, распорядился не давать показаний по уголовному делу относительно их работы в "Массандре", а также дал указание об уничтожении сведений о финансово-хозяйственной деятельности компании "Массандра".

Следственный комитет инкриминирует Космачевскому "подстрекательство к отказу свидетелей от дачи показаний и вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела".

По ходатайству следователя решением суда подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

Читайте такжеСовмин оккупированного Крыма отдал Путину «Массандру» и Юсуповский дворецРанее во вторник собрание работников "Массандры" приняло решение выразить недоверие руководству завода и лично и.о. гендиректора Юрию Космачевскому и поддержало меры, принимаемые управделами президента России по "стабилизации ситуации на предприятии".

В декабре исполняющий обязанности руководителя так называемого "управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Республике Крым" Богдан Францишко в интервью Крыминформу заявил о возбуждении уголовного дела по факту якобы злоупотребления полномочиями должностными лицами винодельческого предприятия "Массандра". Уголовное дело возбуждено по результатам ревизионной проверки, которую проводила на предприятии служба финансового надзора республики.