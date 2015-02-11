Аграрии могут получить 1,4 млрд гривень из бюджета на компенсации по кредитам

Министерство финансов Украины и Международный валютный фонд одобрили возможность выделение из государственного бюджета на 2015 год 1,4 млрд грн на компенсацию процентов по банковским кредитам для аграриев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

«Больше одного миллиарда гривень, а точнее 1,4 миллиарда гривень – это то, что должно пойти на компенсацию (ставок по кредитам – УНИАН). И Минфин, и, вроде бы, Международный валютный фонд согласились на удешевление кредитных ставок», - сказал Краснопольский.

Читайте такжеАвстрийцы хотят вложить 400 млн евро в малый и средний агробизнес в УкраинеВ то же время, по его словам, программы бюджетной поддержки животноводства и садоводства на 2015 год были ими отвергнуты.

Как сообщал УНИАН, всего на финансирование Министерства аграрной политики из бюджета-2015 планируется выделить 3,092 млрд грн, в том числе 1,4 млрд грн на проведение интервенционных закупок Аграрным фондом.

До 15 февраля правительство должно внести в парламент предложения по изменению государственного бюджета на 2015 год.