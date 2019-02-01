Основными покупателями украинской муки стали Китай, Палестина и Сингапур

Украина за полгода сократила экспорт муки в полтора раза - до 122,3 тыс. тонн.

Украинские аграрии с 1 июля текущего маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) сократили экспорт пшеничной муки на 50% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего маркетингового года, до 122,3 тыс. тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"За первые шесть месяцев 2018-2019 МГ Украина экспортировала 122,3 тыс. тонн муки, что на 50% меньше, чем за аналогичный период 2017-2018 МГ и на 31% меньше среднего за пять лет показателя для данного периода", - говорится в сообщении.

При этом, отметили эксперты, производство муки в Украине в 2018 году оставалось на достаточном уровне и по итогам года составило 1,6 тыс. тонн, что на 14% уступает показателю 2017 года.

В пресс-службе добавили, что ключевым регионом для экспорта Украинской муки являются страны Азии и Ближнего Востока, доля которых в общей структуре украинского экспорта этой продукции за отчетный период составила 60%. Так, только на долю Китая, крупнейшего импортера украинской муки, в 2018-2019 МГ приходится 22,3% от общего объема экспорта. При этом, по словам экспертов, в текущем сезоне поставки в эту страну снизились на 62% против аналогичного периода прошлого года.

В то же время, отметили в агентстве, на вторую позицию по объемам экспорта в 2018-2019 МГ вышла Палестина с долей 16% в общей структуре экспорта. Отмечается, что за июль-декабрь поставки в эту страну выросли на 16% и составили 19,7 тыс. тонн. Кроме того, в первом полугодии 2018-2019 МГ заметно вырос экспорт украинской муки в Сингапур - до 17,1 тыс. тонн против 6,8 тыс. тонн за аналогичный период прошлого маркетингового года.

При этом эксперты отметили существенное снижение в текущем сезоне поставок в направлении Европейского Союза, Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля.

Как сообщал УНИАН, в 2017-2018 МГ экспорт муки составил 412,6 тыс. тонн.