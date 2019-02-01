«Укрлендфарминг» выступает за природные удобрения в украинском земледелии

Применение органических удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее физико-химические свойства, такие как аэрация.

Улучшить показатели почвы и урожайность культур можно благодаря использованию собственных органических удобрений.

Об этом заявил топ-менеджер Группы компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

"Укрлендфарминг", имеющий развитую животноводческую составляющую, используют для улучшения почв собственные органические удобрения. Это позволяет не только повысить урожайность и улучшать качественные показатели почвы, но и удешевить питание растений.

"Мы обязательно используем органические удобрения - более 267 тыс. т навоза и свыше 75 тыс. т птичьего помета - как побочный продукт деятельности животноводческого подразделения. Органические удобрения предварительно частично компостируются, - прокомментировал изданию «Деловая столица» Владимир Фантух, заместитель генерального директора по инновациям группы компаний "Укрлендфарминг". - В дальнейшем они согласно разработанным технологическим картам вывозятся и вносятся под культуры. В основном указанные удобрения используются в кормовых севооборотах для получения максимальных урожаев кормовых культур".

Применение органических удобрений не только обогащает почву питательными веществами, но и улучшает ее физико-химические свойства, такие как аэрация. А также способствует снижению кислотности, предотвращает заплывание почв. За счет внесения органических удобрений аграрии уменьшают нагрузку на минеральную составляющую импортных комплексных удобрений в севообороте.

«Укрлендфарминг» является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. Га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерна, мяса, молока и яиц. Владельцем группы является бизнесмен Олег Бахматюк.