Украина увеличила экспорт продовольствия до $10,4 миллиарда

Больше всего Украина экспортировала подсолнечного масла, мяса и субпродуктов домашней птицы, сахара, изделий из шоколада и хлебобулочных изделий.

Экспорт продовольственной продукции из Украины в 2018 году увеличился на 800 миллионов долларов по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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В сообщении сказано, что в 2018 году общая стоимость экспорта этой продукции составила 10,4 миллиарда долларов, при том что в 2017 году этот показатель был 9,6 миллиарда долларов.

При этом больше всего в 2018 году Украина экспортировала подсолнечного масла, мяса и съедобных субпродуктов домашней птицы, сахара свекольного, изделий из шоколада и хлебобулочных изделий.

Эксперты отметили, что в 2019 году ожидается рост экспорта продукции с добавленной стоимостью.

"В структуре общего экспорта продукция с добавленной стоимостью будет демонстрировать рост в 2019 году, однако по сравнению с экспортом сырьевых товаров рост будет не таким впечатляющим", - подчеркнули в аналитическом отделе UFEB.

Так, по прогнозам экспертов, наиболее перспективными экспортными товарами в текущем году являются сливочное масло, поскольку в прошлом году Украина вошла в пятерку крупнейших мировых экспортеров этой продукции; яблоки - благодаря расширению географии экспорта и открытию новых рынков, а также яйца в скорлупе, поскольку поголовье птицы и производство яиц в Украине продолжают расти. Кроме того, сохраняют свой экспортных потенциал такие продукты, как мед и соевое масло.

Как сообщал УНИАН, общий экспорт продукции АПК из Украины в 2018 году увеличился на 5% по сравнению с 2017 годом и составил рекордные 18,8 млрд долл.

При этом Украина нарастила внешнеторговый оборот агропродукцией на 1,7 миллиарда долларов - до 24,3 миллиарда долларов.