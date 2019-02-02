Еврокомиссия расследует поставки испорченной говядины из Польши

Испорченное мясо с польской скотобойни могло попасть в 13 государств ЕС. Часть продукции обнаружена и изъята.

Еврокомиссия начала расследование ситуации с поставками испорченной говядины из Польши.

Об этом в Еврокомиссии сообщили в пятницу, 1 февраля, передает dw.com.

Представители контролирующих органов 4 февраля направятся в Польшу для анализа ситуации, которая затрагивает не менее 13 стран. В их числе - Венгрия, Германия, Испания, Латвия, Литва, Португалия, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. Однако список может измениться, подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Ранее польский телеканал TVN24 сообщил, что на одной из скотобоен в Мазовецком воеводстве в нарушение закона забивали больных животных, а их мясо направляли на рынок. Репортер телеканала провел на предприятии несколько месяцев в качестве работника. Бойня закрыта, ее продукцию разыскивают и изымают с рынка.

Читайте такжеВ Украину не пустили партию зараженных фруктов из Польши

По словам польского министра сельского хозяйства и развития сельской местности Яна Кшиштофа Ардановского, выявленный случай является единственным. Подобный скандал наносит значительный ущерб репутации продовольствия из Польши, добавил он. Варшава отреагировала на случившееся, объявив усиленный контроль над бойнями.

В свою очередь, Чехия изъявила намерение проводить интенсивный контроль говядины из Польши. Власти Португалии заявили об уничтожении 99 килограммов подозрительного мяса. В Румынии "в качестве мер безопасности" изъяли у перевозчиков более 1,4 тонн мяса.

По информации Федерального ведомства Германии по защите прав потребителей и контролю за качеством пищевых продуктов (BVL), в ФРГ попало "относительно небольшое количество" (около 50 килограммов) польской продукции, доступ которой на прилавки уже закрыт.

В свою очередь, французский министр сельского хозяйства и продовольствия Дидье Гийом заявил, что во Францию попали 800 килограммов испорченного мяса, 150 из которых изъяты.

Присутствует ли продукция польской скотобойни на местном рынке, пока неизвестно.

Ранее УНИАН сообщал, что Турция продлила квоты на импорт из Украины крупного рогатого скота, коз и овец, а также мясной продукции с нулевыми таможенными ставками до конца 2019 года