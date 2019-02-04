Украина увеличила производство подсолнечного масла

Производство подсолнечного масла в Украине в 2018 году сократилось на 7,7% - до 4,8 миллиона тонн.

Производство подсолнечного масла в Украине с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило более 1,9 миллиона тонн, сообщила пресс-служба консалтингового агентства "Украгроконсалт".

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"В целом за четыре месяца текущего сезона производство подсолнечного масла составило 1,99 миллиона тонн против 1,81 миллиона тонн годом ранее", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в декабре 2018 года крупные и средние предприятия Украины произвели 525,3 тысячи тонн подсолнечного масла, что на 1,5% больше по сравнению с ноябрем 2018 года, и на 10,2% - по сравнению с декабрем 2017 года.

В то же время, отмечается, что из-за снижения объемов переработки подсолнечника в Украине в последние два месяца, текущий маркетинговый год утратил возможность стать рекордным, уступив прошлому рекорду 2016-2017 МГ на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, производство подсолнечного масла в Украине в 2018 году сократилось на 7,7% - до 4,8 миллиона тонн.

Украина в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2017 - август 2018) сократила производство подсолнечного масла на 13,6% - до 4,6 миллиона тонн.

Украина в 2016-2017 МГ увеличила производство подсолнечного масла до рекордных 5,3 миллиона тонн.