В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 2020 года, принятый Верховной Радой 12 декабря.

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Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Статус закона №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель" указан как "возвращён с подписью президента".

В документе отмечается, что продление моратория на продажу сельхозземель на один год позволит урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота этих земель и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

Как сообщал УНИАН, ранее Минэкономразвития предложило президенту ветировать законопроект о продлении моратория на продажу земли.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель", которым продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.