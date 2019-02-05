Украина сократила производство сахара на 15%

В ассоциации отмечают, что основными причинами сокращения производства стало уменьшение объемов переработки сахарной свеклы, а также снижение ее качества.

Украинские сахарные заводы завершили сезон сахароварения, который стартовал 30 августа 2018 года, и произвели по его итогам 1,82 миллиона тонн сахара, что на 15% меньше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила пресс-служба Ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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"Всего в сезоне работали 42 сахарных завода, которые переработали 13,6 миллиона тонн сахарной свеклы, что почти на 10% меньше, чем в прошлом году. Вследствие сокращения посевных площадей и количества сырья, мы и получили на 15% меньше сахара", - цитирует пресс-служба слова заместителя главы правления НАСУ Русланы Бутыло.

При этом она отметила, что этого объема хватит для обеспечения внутренней потребности Украины и реализации внешне-экономических контрактов.

По словам Бутыло, еще одной причиной сокращения производства сахара в текущем сезоне стало низкое качество сырья. Так, в ассоциации напомнили, что в 2018 году аграриям удалось получить рекордную урожайность сахарной свеклы, при этом ее сахаристость была низкой - всего 16,47%.

В пресс-службе добавили, что больше всего сахара в этом сезоне произвели Винницкая область - 424 тысячи тонн, Тернопольская - 227 тысячи тонн и Полтавская - 222,5 тысячи тонн сахара.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты ассоциации "Укрцукор" снизили прогноз производства сахара в 2018-2019 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2018 - август 2019) до 1,7 миллиона тонн с 2 миллионов тонн.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 годов увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 миллиона тонн.