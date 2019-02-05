С начала года тепличные овощи в Украине подорожали на 20%

За килограмм огурцов оптовые продавцы сегодня просят 45-50 гривень, а килограмм помидоров обойдется покупателям в 50-60 гривень.

С начала 2019 года тепличные овощи подорожали в среднем на 20% из-за уменьшения запасов этой продукции, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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"На внутреннем рынке Украины растут цены на тепличные овощи. В среднем, начиная с 2019 года, цена на них поднялась на 20%. За килограмм огурцов оптовые продавцы сегодня просят 45-50 гривень, а килограмм помидоров обойдется покупателям в 50-60 гривень", - говорится в сообщении.

Аналитики компании отмечают, что на цену продукции влияет подорожание энергоносителей. Так, в структуре цены тепличных овощей затраты на газ и электроэнергию составляют более 50% себестоимости.

"Однако на данный момент все же главным фактором повышения стоимости является уменьшение запасов продукции", - подчеркнули эксперты.

В пресс-службе компании Pro-Consulting добавили, что наиболее популярными овощами в Украине в этот период остаются помидоры и огурцы. Так, доля этой продукции составила почти 93% от всех выращенных овощей.

Эксперты также напомнили, что в 2018 году украинская тепличная продукции обеспечила всего 20% внутреннего рынка, а в пик сезона - до 50%. При этом ожидается, что в ближайшие годы спрос на тепличные овощи в Украине будет расти в среднем на 50% ежегодно.

Как сообщал УНИАН, овощи борщевого набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Так, согласно расчетам на основании данных Государственной службы статистики, килограмм лука в 2018 году подорожал более чем в три раза, или на 11,3 гривни, до 16,8 гривни/килограмм; килограмм капусты подорожал в два раза, или на 4,5 гривни/килограмм; килограмм моркови подорожал на 79%, или на 5,3 гривни, - до 12 гривень/килограмм; килограмм свеклы подорожал на 73%, или на 4,6 гривни, - до 10,9 гривни/килограмм; килограмм картошки подорожал на 33%, или на 2 гривни, - до 8 гривень/килограмм.

По данным Госстата, инфляция в Украине в 2018 году замедлилась до 9,8% с 13,7% годом ранее. При этом, в прошлом году цена на овощи выросла на 27,8%.