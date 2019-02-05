Замгендиректора «Укрлендфарминга» по вопросам агро ИТ инноваций Владимир Бабий: Украина – передовик по внедрению технологий контроля и учета, но по точному земледелию, к сожалению, отстает от соседей-конкурентов

Сегодня все чаще говорят об автоматизации процессов в агросекторе и развитии точного земледелия. Как вы оцениваете внедрение этих технологий в украинском АПК?

То, что мы отстаем в точном земледелии, это факт, у нас нет своих технологий, мы используем передовые технологии США и других стран. Перенимаем то, что там протестировано и хорошо себя зарекомендовало. Украина же продуцирует технологии, которые тоже необходимы агробизнесу, это технологии контроля и учета товарно-материальных ценностей и процессов, происходящих на поле. Вот в этом мы преуспели. Мы передовики, причем не только в Европе, но и в мире, учитывая Латинскую Америку и те же США, где сейчас понемногу приходит понимание, что наши технологии очень нужны агрохолдингам. А по точному земледелию мы, к сожалению, больше перенимаем опыт соседей-конкурентов.

А какие технологии контроля действуют в «Укрлендфарминге» и какие задачи с их помощью удалось решить?

Мы запустили систему контроля топлива, систему учета сельхох работ, а также систему контроля вывоза с поля урожая на элеватор, при этом последняя система – уникальная. Данные разработки прежде всего сводят до минимума воровство ресурсов, а также дают бизнесу правильную информацию о происходящем на полях.

Для разработки и внедрения технологий контроля и точного земледелия требуются большие инвестиции?

Да, необходимы инвестиции: и человеческие, и времени, и денег. А потом по накатанной - освоил технологии и пользуешься. Некоторые элементы точного земледелия мы уже давно практикуем. К примеру, автопилоты - системы параллельного вождения на тракторе, вложения в которые окупились в первый же год использования. Переоборудование сеялок для более точного посева окупается не то что за сезон, а за полсезона.

Но это ведь далеко не весь комплекс технологий, который используется в точном земледелии…

Что такое точное земледелие? Точно посеять, точно внести нужные минеральные удобрения и средства защиты растений. Для этого используется очень много технологий: дроны, спутниковые системы для мониторинга состояния посевов (NDVI), анализ рельефа, агрохимические лабораторные данные и прочее. И когда все эти практики складываются воедино, понимаешь, как правильно проводить те или иные агротехнические работы. Все верно реализуешь - будешь с максимальной прибылью.

«Укрлендфарминг» использует эти технологии?

Мы активно используем технологию автопилотов, NDVI, дронов, усовершенствовали технологии выращивания наших ключевых культур. В этом году закладываем пилотные проекты по переоборудованию сеялок под точный посев Precision Planting; также запускаем проект по дифференцированному внесению минеральных удобрений и дифпосеву согласно рекомендаций, которые будут строиться на основании карт урожайности, агрохиманализов почвы и многие другие.

Елизавета Доронцева