Треть экспорта украинской сельхозпродукции за прошлый год была направлена в ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции Agri & Food Export Forum сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Владислава Рутицкая.

«Если говорить про торговлю сельхозпродукцией, то оборот (с ЕС — УНИАН) составил приблизительно 7 млрд 690 млн долл. Экспорт — приблизительно 5 млрд долл. в 2014 году», - сказала Рутицкая.

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По ее словам, основными импортерами украинской агропродукции в ЕС в прошлом году были Испания, Голландия, и Польша.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, Украина продолжает работать над вопросом увеличения беспошлинных квот на экспорт аграрной продукции в ЕС.

«Мы поднимали вопрос по квотам. Сейчас создана отдельная рабочая группа с министерством экономики. Переговоры могут длиться не одну неделю, а до года», - сказал Павленко журналистам в кулуарах Форума.

При этом он выразил надежду, что до конца 2015 года Украина получит право экспортировать молочную продукцию в ЕС. Однако, этому будет предшествовать длительная работа с европейскими регламентами и нормативно-правовыми актами.

«Нам нужно проработать 169 различных регламентов, нормативно-правовых актов и законодательных актов», - сказал министр.